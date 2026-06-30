أمطار جد غزيرة مرفوقة ببرد على 14 ولاية بداية من مساء اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة مرفوقة بحبات البرد على الولايات الوسطى والغربية بداية من مساء اليوم الثلاثاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار غزيرة تتعدى 40 ملم محليا مرفوقة بحبات برد بداية من 14 سا اليوم الثلاثاء. إلى غاية 1 صبيحة الأربعاء.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات سعيدة، البيض، الأغواط، تيارت، تيسمسيلت، غليزان، عين الدفلى، المدية، الجلفة، المسيلة، بسكرة، باتنة، خنشلة، تبسة.

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