أمطار جد غزيرة وأجواء شتوية بداية من الخميس

ستعرف أغلبية المناطق الشمالية للوطن، قدوم اضطراب جوي وانخفاض في درجات الحرارة وأجواء شتوية يوم الخميس القادم.

وحسب توقعات الأرصاد الجوية، ستعرف مختلف ولايات الوطن، تساقط أمطار بداية من يوم غد الثلاثاء، وإلى غاية يوم الخميس القادم.

وبالنسبة ليوم غد الثلاثاء، ستكون الأجواء مستقرة والسماء صافية، عبر مختلف مناطق الوطن، شمالا وجنوبا، أثناء الصبيحة.

ولكن بعد ظهيرة، ستعرف عدة ولايات، نشاطا كبيرا لخلايا رعدية، والذي سيمس كل من سعيدة، تيارت، الجلفة، النعامة، البليدة، المدية، والبويرة.

وعموما سيمس هذا الإضطراب الجوي، أغلب المناطق الداخلية الغربية والوسطى، والتي ستكون معنية بتساقط أمطار رعدية بعد ظهيرة يوم غد الثلاثاء.

أما يوم الأربعاء القادم، فسيعرف وضعية جوية مستقرة، صباحا، ستميز أغلب ولايات الوطن. وبداية من الساعة الثالثة مساء، ستتساقط بعض قطرات الأمطار، على المدن الداخلية الشرقية.

وبالنسبة ليوم الخميس، والذي سيعرف تغيرا في الوضعية الجوية، وقدوم اضطراب جوي نشيط. فسيعرف سحب سفلى كثيفة صباحا، عبر مختلف المناطق الشمالية.

وتوقعت الأرصاد الجوية، تساقط أمطار جد غزيرة على السواحل الغربية والوسطى، وجزء من السواحل الشرقية، بكميات قد تتعدى 40 ملم.

ويتعلق الأمر بكل من ولايات الشلف، تيبازة، العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، بومرداس، بجاية، سكيكدة وعنابة.

وبخصوص درجات الحرارة، فستتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الشمالية وستتعدى 45 درجة جنوب البلاد، يومي الثلاثاء والأربعاء.

أما يوم الخميس المقبل، فسيعرف انخفاضا في درجات الحرارة على المناطق الشمالية للوطن، حيث ستتراوح بين 20 و25 درجة.