أمطار جد غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة إلى غاية الجمعة

أفادت النماذج الرقمية، للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة سيستمر في المناطق الشمالية الغربية الوسطى الشرقية. إلى غاية يوم الجمعة المقبل.

كما ستتراوح كميات الأمطار بين 30 و40 ملم محليا خاصة يوم الخميس. أين ستتشكل خلايات رعدية وأمطار جد غزيرة بجاية من الخامسة مساء. على كل من العاصمة، البليدة، بجاية، تيزي وزو، الشلف، غليزان، وهران، تيارت، الجلفة، سيدي بلعباس، عين الدفلى. الاغواط، سكيكدة، خنشلة.

أما عن درجات الحرارة، فستشهد انخفاضا على معظم ولايات الوطن.

وبخصوص البحر سيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا على طول الشريط الساحلي بداية من يوم الأربعاء إلى غاية الجمعة.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد حذّرت، اليوم الثلاثاء، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد.

وستتعدى الكمية 40 ملم محليا، بداية من 13 سا لتستمر إلى غاية 23 سـا ليلاً.

أما الولايات المعنية هي كل من النعامة، البيض، الأغواط، تيارت، الجلفة. المسيلة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة. قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، باتنة ، أم البواقي، خنشلة، تبسة.

أما ولايات تيزي وزو، بجاية، جيجل، سيكيكدة، عنابة، الطارف، فهي معنية بالأمطار من 14 سا ليوم الثلاثاء لتستمر إلى غاية 10 سا من صبيحة يوم غد الأربعاء. وهذا بكميات تتعدى 50 ملم محلياً.

وحذّرت المصالح ذاتها في وقت سابق، من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن طيلة النهار.

وأشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول، إلى أن الأمطار الرعدية الغزيرة مرتقبة بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

أما الولايات المعنية فهي كل من سوق أهراس، الأغواط، برج بوعريريج، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة. قالمة، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، النعامة، البويرة وبشار. تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت.