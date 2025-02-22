أمطار جد غزيرة وبرودة شديدة بهذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقطا للأمطار، وعودة الأجواء الباردة، على عدة ولايات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية للوطن، غدا الأحد، طقسا ممطرا بالمناطق الوسطى والشرقية. وطقس من ممطر إلى مشمس بالمناطق الغربية.

وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و22 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و20 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقسا مشمسا، وتساقطا للأمطار، شمال الصحراء والواحات ومنطقة بشار. وستتراوح درجات الحرارة بين 14 و31 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أمطار رعدية جد غزيرة غدا الأحد على هذه الولايات

هذا وأفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية، تصل إلى 50 ملم محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، يبدأ تساقط الأمطار على الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت. ليستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلة يوم غد الأحد.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من تلمسان، وعين تموشنت، ووهران، مستغانم، والشلف.

بالإضافة إلى ولايات تيبازة، وعين الدفلى، وغليزان، ومعسكر، وسيدي بلعباس، وسعيدة، تيارت، وتيسمسيلت.