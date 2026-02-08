أمطار جد غزيرة وثلوج بهذه الولايات غدا الإثنين

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الإثنين، والذي سيعرف تساقط أمطار على عدة ولايات وثلوج على المرتفعات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الإثنين، تساقط أمطار رعدية معتبرة على المناطق الشمالية. وتساقط ثلوج على قمم الهضاب العليا الشرقية والأوراس خلال الصبيحة.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تلمسان وعين تموشنت ووهران وسيدي بلعباس، وسعيدة ومعسكر ومستغانم والشلف وعين الدفلى، وغليزان وتيسمسيلت وتيارت.

وكذا ولايات تيبازة والعاصمة، والبليدة، والمدية، والبويرة، وتيزي وزو، والجلفة، وخنشلة، والمسيلة، وقسنطينة.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 16 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 9 و16 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الإثنين، طقسا من مشمسا. وستتراوح درجات الحرارة بين 15 و35 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.