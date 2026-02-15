أمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة عبر هذه الولايات

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة وثلوج كثيفة عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأحد.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها من تساقط أمطار غزيرة نهار اليوم على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية،تيزي وزو، بومدرداس، البليدة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة والمدية.

وحسب تنبيه للأرصاد الجوية ستشهد ولايات خنشلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، تيزي وزو وبجاية تساقط ثلوج كثيفة.

