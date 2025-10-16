أمطار جد غزيرة ورعود بهذه المناطق اليوم!
بقلم أمينة داودي
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار ورعود على الولايات الساحلية و الداخلية اليوم الخميس.
وحسب نشرية خاصة لذات المصالح حذّرت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات بجاية ، تيزي وزو، سكيكدة. سطيف، عنابة، الطارف ، سوق اهراس، قالمة.
وفي تنبيه للأرصاد الجوية، حذرت من أمطار تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، غرداية، بشار، تيميمون، المنيعة، تمنراست.
