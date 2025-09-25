أمطار جد غزيرة ورعود غدا الجمعة في هذه الولايات!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة غدا الجمعة مرفوقة بحبات البرد على الولايات الشمالية للوطن.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج. بالإضافة كذلك إلى البويرة، المدية، تيسمسيلت، خنشلة، باتنة، الوادي، تقرت، بسكرة، المغير. أولاد جلال، المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة.

وكانت مصالح الأرصاد الجوية، قد حذرت اليوم الخميس، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد. تصل كميتها إلى 60 ملم محليا إلى غاية منتصف نهار الجمعة. على ولايات المسيلة، برج بوعريريج، سطيف، باتنة وبسكرة.

وفي نشرية خاصة أخرى، نبه الديوان من تساقط أمطار رعدية مرفوقة ببرد. بكميات تصل إلى 40 ملم محليا وتمتد من 13 سا إلى غاية 23 سا. في كل من الجلفة، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور