أمطار جد غزيرة ورياح على هذه الولايات غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس، ليوم غد الأحد، والذي سيعرف تساقط أمطار جد غزيرة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشمالية، غدا الأحد، طقسا ممطرا بالمناطق الوسطى والشرقية. وطقس غائم جزئيا بالمناطق الغربية.

وتتمثل الولايات المعنية بتساقط الأمطار في كل من تيبازة، البليدة، العاصمة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قسنطينة وسوق أهراس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 20 و24 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 15 و22 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، طقساً مشمساً. وستتراوح درجات الحرارة بين 21 و37 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.