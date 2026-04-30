أمطار جد غزيرة ورياح قوية..اضطراب جوي نشيط الفعالية بداية من الجمعة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من قدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية، متمثل في تساقط أمطار جد غزيرة. وهبوب رايح قوية وزوابع رملية، وهذا يوم غد الجمعة.

واشارت المصلحة ذاها، في تنبيه لها من المستوى الاول، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعديو هي كل من سوق أهراس. قالمة، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، بسكرة. المسيلة، الجلفة، تيارت، الأغواط، البيض، أولاد جلال، المغير، الوادي، إليزي، جانت، تمنراست.

كما ستشهد كل من ولايات الوادي، المغير، تقرت، إليزي، ورقلة، غرداية، عين صالح، هبوب رياح قوية.

أما المنيعة، المغير، تقرت، إليزي، ورقلة، غرداية، عين صالح، فستعرف هبوب زوابع رملية.

