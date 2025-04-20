أمطار جد غزيرة ورياح قوية اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية قوية وهبوب رياح قوية على عدة ولايات من الوطن.

وحسب نشرية خاصة للمصالح نفسها، ستعرف ولايات سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، بجاية. تيارت، تيزي وزو، الجلفة، البيض، عين الدفلى، المدية، السعيدة، النعامة، بومرداس. البويرة والبليدة، تساقط أمطار رعدية غزيرة نهار اليوم.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية على ولايات الجزائر، سوق أهراس، تيبازة، برج بوعريريج، المسيلة، ميلة، أم البواقي، قالمة، ، باتنة، عنابة، سطيف، قسنطينة، سكيكدة، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف ومعسكر.

هذا وستشهد ولايات بسكرة، أولاد جلال وتقرت هبوب رياح.

فيما ستشهد بعض الولايات الجنوبية على غرار تبسة، المغير، الوادي،غدراية، ورقلة، المنيعة، تيميمون، إن صالح وأدرار زوابع رملية.

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