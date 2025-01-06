أمطار جد مُعتبرة وثلوج بهذه الولايات غدا الثلاثاء

كشفت النماذج الرقمية للرصد الجوي، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، والذي سيعرف تساقط أمطار جد معتبرة عبر مختلف المناطق الشمالية للوطن.

وحسب النماذج الرقمية، سيصل اضطراب جوي نشيط الفعالية مساء اليوم الإثنين، ليستمر إلى غاية يوم الثلاثاء، مُحمل بأمطار جد معتبرة ستعم مختلف المناطق الشمالية.

وستلتحق الأمطار بالمناطق الغربية للوطن، لتنتقل بعدها للمناطق الوسطى ثم الشرقية. وستتراوح كمية الأمطار المتوقعة، بين 20 و40 ملم محليا.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه الأمطار في كل من وهران، سيدي بلعباس، عين تموشنت، غليزن والشلف.

وكذا ولايات العاصمة وتيبازة، المدية، تيزي وزو، البويرة، البليدة، بجاية وسكيكدة، عنابة والطارف.

كما ستعرف المرتفعات الداخلية الغربية والوسطى والشرقية، تساقطا للثلوج، مساء اليوم وحتى يوم الخميس القادم.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 17 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين

7 و17 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف طقس مشمس غدا الثلاثاء، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 15 و29 درجة. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.