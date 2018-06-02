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أمطار رعدية بداية من أمسية السبت

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أمطار رعدية بداية من أمسية السبت
بقلم أسماء.ع

حذّرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية، ابتداءً من مساء اليوم السبت.

وذكر الديوان في نشرية خاصة، أن المناطق الغربية والوسطى الغربية ستشهد أمطار رعدية قد تتعدى 40 ملم محليا .

وأضافت النشرية، أن الأمطار مرتقبة ابتداءً من الساعة  السادسة  مساءً إلى غاية يوم الأحد.

وأشار الديوان إلى أن الولايات المعنية هي: مستغانم، غليزان، شلف، عين الدفلى وتيبازة.

كما ستعرف كل من ولاية، سيدي بلعباس، معسكر، تيسمسيلت، تيارت، وسعيدة، أمطار ابتداءً من السادسة مساءً إلى غاية فجر الأحد، قد تتعدى 25 ملم محليا.

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التعليقات (1)

  • Djebiri mohamed

    انا خصيصا معجب بقناة النهار tv وانا يوميا اتابع الخبار وعلى مدار الساعة لذا اشكركم على تعبكم ومجهوداتكم لكي تصلنا الاخبار شكرا

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