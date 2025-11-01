أمطار رعدية بداية من الإثنين

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم اضطراب محمل بأمطار رعدية بداية من يوم الإثنين.

وأوضحت ذات المصالح، أن الإضطراب الجوي سيمس المناطق الشمالية بداية من الاثنين، حيث سيُسجل تساقط أمطار متفرقة على أغلب المناطق الشمالية الساحلية والداخلية منها.

أما خلال ظهيرة يوم غد الأحد ستكون الأجواء مشمسة ومستقرة مع تشكل ضباب كثيف في الصباح على السواحل الوطنية والمناطق القريبة منها.

وبداية صبيحة يوم الاثنين، تتوقع مصالح الأرصاد الجوية مرور اضطراب جوي ضعيف ونشيط الحركة محمل بتساقط أمطار رعدية على المناطق الشمالية تحديدا على الولايات الساحلية بكميات تكون ضعيفة تتراوح بين 5 و10 ملم تمس الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، سوق اهراس والبليدة.

وبخصوص المناطق الداخلية ستكون الأجواء مشمسة ومستقرة، وبالجنوب طقس مشمس ومستقر حركة الرياح ضعيفة لن تتعدى 25 كلم /سا.

أما أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس ستكون الأجواء مشمسة ومستقرة، و حسب توقعات الطقس طويلة المدى يوم 6 نوفمبر يتوقع تساقط أمطار رعدية