أمطار رعدية بداية من الثالثة زوالا على هذه الولايات

حذرت تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من المدية، البويرة، المسيلة، الجلفة، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، معسكر. سعيدة، البيض، عين تيموشنت، سيدي بلعباس، النعامة، تلمسان.

كما نبهت مصالح الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير كثيف للرمال. بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تيميمون، أدرار، وبرج باجي مختار.