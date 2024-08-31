أمطار رعدية بداية من الثالثة زوالا على 29 ولاية

نبّهت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محلياً بداية من الثالثة زوالا و إلى غاية منتصف الليل.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من سيدي بلعباس، المسيلة، سعيدة، الاغواط، المدية، تيارت.

بالإضافة إلى ولايات البيض، الجلفة، تلمسان، النعامة، سوق اهراس، أم البواقي، تبسة، قالمة، المغير، اولاد جلال، عين قزام.

وكذا ولايات البويرة، قسنطينة، ميلة، برج بوعريريج، بسكرة، باتنة، سطيف، خنشلة، تمنراست، بشار، بني عباس.