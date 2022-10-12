أمطار رعدية بداية من الثالثة مساء على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية تتعدى 30 ملم محليا في العديد من الولايات. وهذا بداية من الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية منتصف الليل.

كما أضاف التنبيه ذاته، أن الولايات المعنية هي كل من سيدي بلعباس، تيميمون، الأغواط، تيارت، تلمسان، البيض، السعيدة، النعامة، بشار.

في حين، نبّه الديوان الوطني للأرصاد الجوية، من أمواج عالية في السواحل الوطنية الشرقية. وحسب التنبيه من المستوى الأول، المرسى بن مهيدي، الغزوات، بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس.