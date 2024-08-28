أمطار رعدية بداية من الثانية زوالا على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية تساقط امطار رعدية محليا معتبرة. تتراوح بين 20 إلى 30 ملم محليا بداية من الثانية زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من باتنة، تبسة، ام البواقي، خنشلة.

كما حذّرت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية من تساقط امطار رعدية محليا معتبرة.

وتتراوح كمية الأمطار بين 20 إلى 30 ملم محلياً بداية من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الثالثة من صبيحة يوم غد الخميس.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من تمنراست، برج باجي مختار، إن قزام.