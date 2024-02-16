أمطار رعدية بداية من السادسة مساء على هذه الولايات

حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، قد تتعدى 60 ملم محليا. بداية من الساعة 18:00 اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة 21:00 غدا السبت.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة وبومرداس، تيزي وزو، بجاية، عين الدفلى، البليدة، المدية والبويرة.

كما حذرت نشرية خاصة ثانية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، تتراوح بين 20 و40 ملم محليا. بداية من الساعة 15:00 اليوم الجمعة، إلى غاية الساعة 06:00 غدا السبت

وتتعلق الولايات المعنية بكل من جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وسطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس، باتنة، خنشلة، تبسة وأم البواقي.