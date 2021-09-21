أمطار رعدية بداية من اليوم في 11 ولاية

حذرت، مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من استمرار تساقط أمطار رعدية، على عدة ولايات من الوطن. وحسب المصلحة ذاتها، فإن التنبيه يخص11 ولاية ومن التراب الوطني.

واضاف التنبيه باللون الأصفر، أن أمطار رعدية، مرتقبة من الساعة السادسة من الثلاثاء الى غاية الثالثة فجر الأربعاء. وعن الولايات المعنية، فذكر التنبيه ذاته، كل من سطيف، برج بوعريريج، المسيلة.

بالإضافة إلى الجلفة، تيارت، سعيدة، معسكر، غليزان، تيسمسيلت، مستغانم، وهران.

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