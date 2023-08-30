أمطار رعدية بداية من زوال اليوم على هذه الولايات

أفاد تنبيه للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاربعاء، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات من الوطن اليوم.

الأمطار المرتقبة ستكون بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، يضيف التنبيه.

وحسب ذات المصدر، فإن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي: ورقلة، الوادي، تيميمون، ان قزام، غرداية، تقرت، برج باجي مختار، تمنراست، أم البواقي، تبسة. بالإضافة إلى ولايات عين صالح، إليزي، المنيعة، المغير، خنشلة، بسكرة، أدرار وأولاد جلال.