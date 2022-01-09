أمطار رعدية بداية من فجر الإثنين على هذه الولايات
حذرت نشرية خاصة للأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية على الولايات الشرقية، قد تصل إلى 50 ملم محليا بداية من فجر يوم الإثنين.
وتتعلق الولايات المعنية بكل من الطارف، عنابة، سكيكدة، سوق أهراس وقالمة .
وحسب ذات النشرية فإن الأمطار متوقعة بداية من فجر يوم الإثنين إلى غاية فجر يوم الثلاثاء.
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رياح تتعدى 70 كلم/سا وأمطار رعدية على هذه المناطق
حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من استمرار تساقط أمطار رعدية على المناطق الشرقية . كما أشارت المصلحة ذاتها، إلى أن كمية الأمطار المتوقعة تصل إلى 40 ملم محليا إلى غاية السادسة مساء.
أما الولايات المعنية، فهي كل من سوق أهراس، قالمة، عنابة، سكيكدة، جيجل والطارف.
في حين نبهت في نشرية خاصة بحرية تخص السواحل الوطنية تحذر من هبوب رياح جد قوية تتعدى 70 كلم /سا. كما سيكون البحر جد هائج وعلو الأمواج يصل إلى 3.5 متر إلى غاية فجر يوم غد الاثنين على الأقل.
أما السواحل المعنية فهي كل من القالة، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، أزفون، دلس، الجزائر العاصمة. كما أضاف بوهارون، تنس، مستغانم، ارزيو، وهران، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي.
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في حين اشارت مصالح الأرصاد الجوية إلى استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى التي يزيد علوها عن 1000 متر. والمرتفعات الشرقية التي يتراوح علوها ما بين 800 و900 متر.
كما أضافت ذات المصالح، أن المناطق الشمالية ستعرف أجواء باردة، حيث ستتراوح درجات الحرارة خلال الصبيحة مابين -2 إلى 2 درجات على المناطق الداخلية. ولن تتعدى 8 درجات على المناطق الساحلية. كما ستصل إلى – 5 خلال الليل على النعامة، البيض، باتنة، خنشلة.
وحذّرت مصالح الأرصاد الجوية، السبت، من هبوب رياح قوية، في بعض الولايات الجنوبية من الوطن. كما اشارت المصلحة ذاتها، إلى أن الرياح تخص كل من ولايتي أدرار وبرج باجي مختار.
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هذه الطرقات المغلقة بسبب تراكم الثلوج
كشفت مصالح الدرك الوطني، أن العديد من الطرقات الرئيسية مغلقة عبر الولايات بسبب الأمطار و التساقط الكثيف للثلوج.
وحسبما أفادت به قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج .
اضافة الى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى تيزي ايكولال بلدية بشلول.
الى جانب الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج.
بالمقابل فإن باقي الطرقات مفتوحة في وجه حركة المرور.