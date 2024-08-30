أمطار رعدية بداية من منتصف النهار على 27 ولاية

نبهت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل.

وتتعلق الولايات المعنية بكل من سيدي بلعباس، تيسمسيلت، المسيلة، تيارت، تبسة، معسكر، وهران، اولاد جلال.

بالإضافة إلى ولايات الأغواط، برج بوعريريج، باتنة، سطيف، سعيدة، النعامة، البويرة، بني عباس، تلمسان، البيض، خنشلة. أدرار، برج باجي مختار.

وكذا ولايات عين الدفلى، عين تموشنت، المدية، بشار، تندوف، سطيف.