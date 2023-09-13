أمطار رعدية بداية من منتصف النهار على هذه الولايات

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، بتسجيل تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من منتصف نهار اليوم على عدة ولايات من الوطن اليوم.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فإن الولايات التي ستشهد تساقط الأمطار، هي كل من ولاية: الجزائر العاصمة، تيبازة، البليدة، بومرداس، المدية، تيزي وزو. بالإضافة إلى الشلف، بجاية، جيجل، البويرة، الطارف، عنابة، وهران وخنشلة، عين الدفلى، الأغواط، برج بوعريريج، المسيلة، سطيف. ميلة وأم البواقي، باتنة، تبسة، قالمة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، معسكر، تيارت وغليزان، مستغانم، عين تيموشنت. الجلفة، تلمسان، سعيدة، النعامة، تيسمسيلت، سيدي بلعباس، سوق أهراس، بني عباس وبشار.

كما أوضح المصدر نفسه، أن الأمطار المرتقبة ستكون بداية من منتصف نهار اليوم وتستمر إلى غاية فجر يوم غد الخميس.