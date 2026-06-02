أمطار رعدية بداية من منتصف النهار

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا نهار اليوم الثلاثاء، عبر عدة ولايات من الوطن.

وحذر تنبيه من المستوى الأول من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، بداية من منتصف نهار اليوم ويستمر إلى غاية منتصف الليل.

وبخصوص الولايات المعنية بهذا التنبيه فهي: اليزي، جانت، تمنراست و إن قزام.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور