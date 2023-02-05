قناة النهار أمطار رعدية بداية من يوم غد الخميس بهذه الولايات..التفاصيل بقلم قناة النهار نشر في 05 فيفري 2023 - 14:14 شارك غرِّد أرسل 244 0 أمطار رعدية بداية من يوم غد الخميس بهذه الولايات..التفاصيل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/QcoY9 اقرأ أيضا بسبب تزايد النساء المدخنات.. إرتفاع في نسبة المصابات بسرطان الرئة قناة النهار 03 فيفري الأمن الوطني: حجز ازيد من 5035 كلغ من القنب الهندي و ما يقارب 26 كلغ من الكوكايين قناة النهار 23 جانفي طالع هابط: النوي يقصف العيادات الخاصة ومافيا الدواء بعد فضيحة سرقة أدوية السرطان من مستشفيات الدولة قناة النهار 19 جانفي "وزير الفلاحة :" ضبط أسعار اللحوم الحمراء في رمضان بـ1200 دج للكلغ قناة النهار 19 جانفي حسين آشيو: صامويل إيتو شخصية كبيرة في كرة القدم وهو من المؤثرين في الفيفا قناة النهار 23 جانفي صريح جدا: هكذا يعاني الجزائريون من "التنمر" .. قناة النهار 19 جانفي إستمرار تسجيل موجة برد بدرجات حرارة دنيا بهذه المناطق قناة النهار 30 جانفي عودة الأمطار الغزيرة بداية من الإثنين..التفاصيل قناة النهار 04 فيفري شاهد سقوط الثلوج ببني ونيف في بشار قناة النهار 24 جانفي زين عامر: المنتخب الوطني لعب جيدا لكن هناك نقائص كثيرة يجب التخلص منها قناة النهار 17 جانفي