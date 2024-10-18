أمطار رعدية بكميات جد معتبرة زوال اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا، على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات النشرية، ستصل كميات الأمطار المتوقعة، إلى 40 ملم، وسيكون تساقط الأمطار بداية من الثالثة بعد الزوال. ليستمر إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم غد السبت على الأقل.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من بجاية وجيجل وسكيكدة عنابة، والطارف.

فيما أفادت نشرية خاصة ثانية للأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية بكميات تصل إلى 30 ملم. بداية من الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية الثالثة بعد زوال يوم غد السبت.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من ميلة وقسنطينة وسوق أهراس وباتنة وأم البواقي خنشلة، وتبسة.