أمطار رعدية بهذه الولايات غدا الجمعة

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الجمعة، والذي سيعرف تساقط أمطار رعدية على المناطق الداخلية للوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الساحلية للوطن، غدا الجمعة، طقس مشمس، بينما ستعرف المناطق الداخلية تساقط أمطار رعدية.

وبالعموم، سيكون الطقس حار على المناطق الداخلية الغربية والوسطى. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 28 و39 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 33 و40 درجة بالمناطق الداخلية.

بينما ستصل سرعة الرياح إلى 30كلم/سا على المناطق الشمالية للوطن.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الجمعة، طقس مشمس وحار، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 36 و49 درجة. بينما ستصل سرعة الرياح إلى 40كلم/سا مع تطاير الرمال.