أمطار رعدية تتجاوز 30 ملم تضرب 15 ولاية الليلة

حذرت الأرصاد الجوية في نشرية خاصة من أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرق بعدة ولايات مساء اليوم السبت.

وحسب النشرية الخاصة فإن الولايات المعنية هي كل من بجاية، جيجل،سكيكدة، عنابة ،الطارف،سوق اهراس، قالمة ،أم البواقي.

بالإضافة إلى كل من قسنطينة، ميلة،سطيف،برج بوعريرج، باتنة، شمال تبسة وشمال خنشلة.

ومن المنتظر أن تتجاوز كميات الامطار المتوقعة 30 ملم محليا، حسب ذات النشرية.

الأمطار الرعدية الغزيرة مرتقبة ستكون بداية من الساعة 21 سا من اليوم السبت.

بينما ستكون النشرية الخاصة صالحة إلى غاية يوم الأحد في حدود منتصف النهار.