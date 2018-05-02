أمطار رعدية تتجاوز 40 ملم تضرب 15 ولاية

وفقا لنشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية

رياح تصل إلى 80 كلم في الساعة على مستوى 7 ولايات

حذرت نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية من تصاعد أمطار غزيرة مصحوبة برعود تصل كميتها إلى 40 ملم محليا، وتشمل المناطق الشرقية للوطن وبعض المناطق الوسطى.

وحسب النشرية، فإن المناطق المعنية بتساقط الأمطار الرعدية تشمل 10 ولايات هي بجاية، سطيف، سكيكدة، عنابة، الطارف، سوق اهراس، ڤالمة، خنشلة وأم البواقي، حيث تتجاوز كمية الأمطار بالمناطق المذكورة 40 ملم، وهي الكمية التي تسببت، خلال الأيام الماضية، في فيضانات بالمناطق الشرقية والغربية للوطن، على غرار ولايتي باتنة والبيض.

كما حذرت النشرية من رياح قوية تخص شمال الصحراء والواحات ومنطقة الأوراس، حيث ستمس 7 ولايات هي باتنة، خنشلة، الأغواط، الجلفة، غرداية، بسكرة، ورڤلة والوادي، كما ستشهد الولايات المذكورة رياحا قوية، ابتداءً من الثالثة مساءً إلى غاية التاسعة من مساء يوم الغد، حيث تتجاوز سرعتها 80 كلم في الساعة، مع رداءة الرؤية.

وجاءت هذه النشرية بعد نشرية سابقة حذرت من أمطار رعدية مست المناطق الوسطى والوسطى الشرقية، ويتعلق الأمر بكل من المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، بومرداس، البويرة، تيزي وزو وبجاية، حيث بلغت كمية الأمطار المتساقطة 30 ملم محليا. وعلى العموم، فان المناطق الوسطى ستعرف، اليوم، طقسا غائما مصحوبا ببعض الأمطار الرعدية، أما المناطق الجنوبية فتعرف تشكل سحب عابرة خلال الظهيرة على شمال الصحراء وبشار.