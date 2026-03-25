أمطار رعدية تتجاوز 50 ملم في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن.

وأشارت المصلحة ذاتها، إلى أن كميات الأمطار تتراوح بين 20 ملم 40 ملم وقد تصل وتتجاوز 50 ملم محليا على بني عباس وتندوف، شمال برج باجي مختار. وهذا إلى غاية يوم غد الخميس على الساعة 21:00 سا.

اما ولايتي بشار، وأدرار فستتراوح كمية الأمطار بين 20 ملم 30 ملم وقد تصل و تتجاوز 40 ملم محليا. وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس إلى الساعة 18:00 سا على الأقل.

