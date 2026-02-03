أمطار رعدية تتجاوز 60 ملم ورياح تتجاوز 90 كلم/سا

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على العديد من ولايات الوطن. وستمس الأمطار الغزيرة التي تتراوح كميتها بين 20 ملم و40 ملم أو تتجاوز 50 ملم محليا، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البليدة، المدية، البويرة. وهذا بداية من يوم غد الأربعاء على الساعة 9 صباحا و تستمر إلى غاية الخميس على الساعة 3 صباحا. كما حذرت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة باللون البرتقالي، من تساقط تتراوح بين 30 ملم و 50 ملم و قد تصل او تتجاوز 60 ملم محليا أمطار. على كل من مستغانم، الشلف، تيبازة، غليزان، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت. بداية من اليوم الثلاثاء على الساعة 21 ليلا و تستمر إلى غاية الخميس على الساعة 3 صباحا. وحذرت نشرية خاصة من هبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة. بداية من الساعة من الساعة 09:00 الأربعاء وإلى غاية الساعة 18:00. تلمسان ،عين تموشنت ،وهران ومستغانم، الشلف، عين الدفلى و تيبازة. كما ستشهد الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة و المدية مهبوب رياح قوية بسرعة تتعدى 90 كلم في الساعة. بداية من منتصف نهار الأربعاء وإلى غاية الساعة 21:00.

وكانت الأرصاد الجوية، قد نبهت من تساقط أمطار رعدية غزيرة، وهبوب رياح قوية مع زوابع رملية على العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الأربعاء.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول باللون الأصفر، إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي الطارف، عنابة. سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران. عين تموشنت، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، البليدة، المدية. عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، معسكر، غليزان، سعيدة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة.

كما نبه الديوان من هبوب رياح وزوابع رملية في كل من الوادي، المغير، أولاد جلال، تقرت، الأغواط، البيض، النعامة. سيدي بلعباس، تلمسان.

