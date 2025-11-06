أمطار رعدية تتعدى 30 ملم في هذه الولايات

افادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، عن تسجيل تساقط أمطار رعدية غزيرة في العديد من ولايات الوطن.

في حين، أشارت المصلحة ذاتها، في نشرية خاصة، إلى الأمطار تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم محليا. بداية من الساعة السادسة مساء من يوم الخميس إلى غاية السادسة صباحا من الجمعة.

كما أضاف الأرصاد الجوية، أن الولايات المعنية بالنشرية الخاصة، هي كل من بجاية، جيجل، سكيكدة. إضافة إلى ولايات عنابة، الطارف، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس.

