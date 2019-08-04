أمطار رعدية تتعدى 20 ملم تضرب هذه الولايات مساء اليوم
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=684374
-
سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية قسنطينة، إحتراق حوالي310 هكتار أحراش خارج الغابة 70 هكتار أملاك غابية على مدار يومين.
حيث تمكنت ذات المصالح من اخماد الحريق…
-
الفتاة تبلغ من العمر 9 سنوات
اهتزت قرية آيت عمر موسى التابعة لبلدية آيت يحي موسى بدائرة ذراع الميزان جنوب ولاية تيزي وزو، مساء أول أمس، على وقع حادثة أليمة.
راح ضحيتها…
-
ماتزال وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة تواصل عملية تدخلها على مستوى بلدية مرسط، والتي شهدت سقوط كميات من الأمطار الغزيرة
والتي أدت إلى تضرر منازل ومداخل…
التعليقات (0)