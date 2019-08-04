أمطار رعدية تتعدى 20 ملم تضرب هذه الولايات مساء اليوم

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أمطار رعدية تتعدى 20 ملم تضرب هذه الولايات مساء اليوم
بقلم النهار أونلاين

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