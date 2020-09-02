أمطار رعدية تتعدى 25 ملم تضرب هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية معتبرة على المناطق الداخلية اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه لذات المصالح فإن الامطار ستخص ولايات جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف.

وأضاف التنبيه أن كمية الأمطار تتعدى 20ملم محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم الاربعاء لتستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم

كما حذرت ذات المصالح من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بكميات تتعدى 25ملم على المناطق الداخلية الشرقية و الواحات.

وستكون الأمطار مرتقبة بداية من منتصف نهار اليوم لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم

وسيخص تساقط الأمطار ولايات تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة وبسكرة.