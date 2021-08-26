أمطار رعدية تتعدى 25 ملم على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية تصل كميتها إلى 25 ملم محليا. وتوقعت المصلحة ذاتها أن الأمطار مرتقبة بداية من منتصف النهار إلى غاية 21:00 ليلا.

وعن الولايات المعنية بالأمطار، ذكر التنبيه، كل من سيدي بلعباس، تيسمسيلت، الأغواط، مسيلة، برج بوعريريج. بالإضافة إلى تيارت، الجلفة، البيض، المدية، سعيدة والنعامة.

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