أمطار رعدية تتعدى 25 ملم على 27 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشرقية والوسطى وشمال الصحراء اليوم الأربعاء.

وحسب تنبيه لمصالح الأرصاد الجوية، أكدت من خلاله تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بكميات تتعدى 25 ملم بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وستتساقط الأمطار على ولايات الجزائر العاصمة، سوق اهراس، الاغواط، برج بوعريريج، بجاية، غرداية، مسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، بسكرة، الطارف، النعامة، بومرداس، البليدة، اولاد جلال