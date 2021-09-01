أمطار رعدية تتعدى 25 ملم محليا بداية من منتصف نهار اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في تنبيه لها اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار رعدية معتبرة وبكميات تتعدى 25 ملم محليا متوقعة بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

وذكرت ذات المصالح في بيان لها الولايات المعنية من تساقط أمطار رعدية كالآتي : سيدي بلعباس، تيارت، تلمسان، البيض، سعيدة، معسكر والنعامة.

حذرت ذات المصالح في ذات البيان، من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا مع علو أمواج يصل إلى المترين بداية من منتصف النهار إلى غاية فجر يوم غد الخميس على سواحل : بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والقالة.