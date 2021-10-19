أمطار رعدية تتعدى 25 ملم مصحوبة ببرد على هذه الولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرد على الولايات الجنوبية

وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، فإن الأمطار ستتشاقط على ولايتي جانت وإليزي. وتتعدى كمية الأمطار 25 ملم بداية من الثالثة بعد زوال اليوم الثلاثاء إلى غاية التاسعة من صبيحة الغد الأربعاء.

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