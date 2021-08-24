أمطار رعدية تتعدى 25 ملم وموجة حر تصل إلى 40 درجة في هذه الولايات

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. تتعدى 25 ملم بداية من الساعة 15:00 بعد زوال إلى غاية الساعة 21:00 ليلا.

وأضاف نفس المصدر أن الولايات المعنية: سيدي بلعباس، الأغواط، سوق أهراس، برج بوعريريج، المسيلة، تيارت، تبسة، قالمة، باتنة، سطيف، جيجل، سعيدة والبويرة.

وفي تنبيه ثان حذّرت ذات المصالح من تسجيل درجات حرارة قياسية تتعدى 40 درجة مئوية تحت الظل، بداية من منتصف النهار إلى غاية الساعة 15:00 بعد زوال.

أما الولايات المعنية: سكيكدة، عنابة والطارف.

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