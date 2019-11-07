أمطار رعدية تتعدى 30 ملم تضرب 17 ولاية غدا

حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية اليوم الخميس من تساقط كمية معتبرة من الامطار رعدية على ولاية عبر الوطن .

ووأوضح بيان ذات المصالح في نشرية خاصة مست كل من ولاية مستغانم، غليزان، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، العاصمة.

واضافت ذات النشرية ولاية البليدة، بومرداس المدية، تيزي وزو، البويرة.

وسيكون تساقط الامطار بداية السادسة صباحا إلى غاية الساسة مساءا ليوم الغد الجمعة.

كما انه من المتوقع أن كمية الأمطار المتساقطة مابين 20 إلى 30 ملم محليا.

وأشارت النشرية أن ولاية بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، من المتوقع أن تكون كمية الامطارمابين 30 إلى 50 ملم محليا.

وهذا إبتداءا من منتصف النهار ليوم الجمعة إلى غاية منتصف النهار من يوم السبت.