أمطار رعدية تتعدى 30 ملم على هذه الولايات اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، بتساقط أمطار رعدية تتعدى 30 ملم محليا تستمر إلى غاية 18:00 من مساء اليوم.

وأوضحت المصالح أن الولايات المعنية هي: أم البواقي، باتنة، بجاية، البليدة، البويرة، تبسة، تيارت، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، سطيف، قالمة.

بالإضافة إلى قسنطينة، المدية، المسيلة، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة وميلة.

كما أضافت المصالح أن المناطق الغربية للوطن ستشهد أمطارا رعدية غزيرة تتعدى 40 ملم محليا تستمر إلى غاية 18:00 من مساء اليوم.

وأوضحت المصالح أن الولايات المعنية هي: الشلف، تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، سيدي بلعباس، معسكر، غيليزان وعين الدفلى.