أمطار رعدية تتعدى 30 ملم ورياح تصل إلى 50 كم/سا في هذه الولايات!

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة تتعدى كميتها 30 ملم.

وأفاد الديوان أن الأمطار متوقعة بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم لتستمر الى غاية فجر يوم غد الاربعاء.

وأضافت مصالح الأرصاد الجويةـ أن الولايات المعنية عين تيموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، عين الدفلى، تسمسيلت، غليزان.

بالإضافة إلى معسكر، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، الجلفة، المسيلة، البيض، الاغواط، النعامة.

كما حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية، تتعدى سرعتها 50 كلم/سا.

وذكرت المصلحة، أن الرياح متوقعة بداية من منتصف نهار اليوم الثلاثاء، لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وتكون الرياح، مرفوقة بزوابع رملية منتظرة، ورداءة في الرؤية، بكل من غرداية، ورقلة، أدرار، تمنراست، البيض والنعامة.