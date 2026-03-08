أمطار رعدية تتعدى 40 ملم بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن تصل كمياتها إلى 40 ملم محليا وهذا بداية من ظهيرة اليوم الأحد.

وحذّر تنبيه للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية تتراوح كميتها بين 20 ملم و 30 ملم. اليوم بداية من الساعة 14:00 سا وتستمر إلى غاية الساعة 23:00 سا، وهذا على ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة. قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي والمسيلة.

وأفاد تنبيه آخر بتساقط أمطار رعدية على ولايات تلمسان، النعامة، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، معسكر. غليزان، تيسمسيلت، عين الدفلى، الشلف، المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، شمال الجلفة.

ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار بين 20 ملم و 40 ملم، وهذا بداية من زوال اليوم الأحد على الساعة 15:00 سا وتستمر إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 06:00.

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية، أن ولايات تيبازة، الجزائر وبومرداس ستشهد تساقط أمطار رعدية. تتراوح كميتها بين 20 ملم و 30 ملم، بداية من اليوم الأحد على الساعة 22:00 وتستمر إلى غاية يوم غد الاثنين على الساعة 09:00.

كما تتوقع ذات المصالح تساقط أمطار رعدية بكميات تتراوح بين 20 ملم و 30 ملم، بداية من يوم غد الاثنين. على الساعة 03:00 سا وتستمر إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة 03:00.

والولايات المعنية هي : جنوب عين صالح، شمال تمنراست، جانت، جنوب إليزي.

