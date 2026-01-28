أمطار رعدية تتعدى 40 ملم بداية من اليوم

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة على عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الأربعاء.

وحذرت نشرية خاصة للمصالح نفسها، من تساقط أمطار رعدية بداية من اليوم الأربعاء على 16:00سا وتستمر إلى غاية يوم غد الخميس إلى غاية الساعة 06:00 صباحا، حيث تتراوح كميتها بين 20 ملم و 40 ملم.

الولايات المعنية هي: مستغانم، الشلف، غليزان، شمال تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى.

كما تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية على ولايات برج بوعريريج، شمال المسيلة، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس وباتنة، بداية من اليوم الأربعاء على الساعة 15:00 وتستمر إلى غاية الساعة 23:00.

ومن المرتقب أن تتراوح كمية الأمطار المتساقطة بين 20 ملم و 30 ملم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور