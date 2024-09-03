أمطار رعدية تتعدى 40 ملم على هذه الولايات اليوم

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على عدة ولايات مساء اليوم الثلاثاء.

وحسب ذات النشرية، سيكون تساقط الأمطار بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم وتكون مرفوقة بتساقط لحبات البرد.

ويبدأ تساقط الأمطار اليوم الثلاثاء، على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل من برج باجي مختار، وإن قزام، تمنراست وجانت.