أمطار رعدية تتعدى 40 ملم على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة بكميات تتعدى 40 ملم محليا. كما سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الخميس.

أما الولايات المعنية بتساقط الأمطار، هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف. إضافة إلى برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة و سوق أهراس.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تشهد الولايات الشمالية للوطن خاصة الشرقية والوسطى سلسلة من الإضطرابات الجوية. بعد استقرار في الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، لتعود الأمطار بداية من مساء الاربعاء إلى غاية يوم الجمعة.

وتسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة، في غلق عد طرق ولائية ووطنية بسبب التساقط الكثيف للثلوج وإنجراف التربة.

حيث تسببت الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى تيكجدة بلدية الأسنام.

كما أدى تراكم الثلوج إلى غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو.

وبولاية تيزي وزو أيضا، الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولاية البويرة وولاية تيزي وزو مغلق بسبب تراكمم الثلوج. بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان.

كما تسبب تراكم الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي.

وتحذر مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.