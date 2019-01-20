أمطار رعدية تتعدى 40 ملم على 19 ولاية اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية ومعتبرة على الولايات الغربية والوسطى اليوم الأحد.

وأضافت ذات المصالح أن تساقط الأمطار سيستمر إلى غاية التاسعة من صباح غدا الإثنين.

حيث ستتعدى كمية الأمطار المتوقعة في المناطق الغربية 40 ملم محليا.

أما المناطق الوسطى فيتعلق الأمر بولايات الشلف، تيبازة، عين الدفلى، المدية، البليدة، الجزائر العاصمة، البويرة، بومرداس، وتيزي وزو

حيث ستكون مدة تساقط الأمطار من السادسة مساء وحتى السادسة من مساء غدا الإثنين.

وستكون كمية الأمطار المتوقعة على المناطق الوسطى 40 ملم محليا.