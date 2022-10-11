أمطار رعدية تتعدى 40 ملم في 33 ولاية

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة بتساقط لحبات البرد، ستتعدى كمية الأمطار 40 ملم محليا . وستكون الأمطار متوقعة بداية من الساعة التاسعة، صبيحة اليوم الثلاثاء إلى غاية منتصف الليل.

كما أضاف التنبيه ذاته، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من سيدي بلعباس، سوق أهراس، تيسمسيلت، الأغواط، برج بوعريريج. وغليزان، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، أم البواقي، قالمة، الشلف.

إضافة إلى باتنة، مستغانم، عنابة، سطيف، عين تيموشنت، الجلفة، تلمسان، قسنطينة، سكيكدة، البيض، جيجل، خنشلة، المدية. والطارف، سعيدة، النعامة، معسكر، أولاد جلال، وهران، بشار.