أمطار رعدية تتعدى 40 ملم محليا في هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، في نشرية خاصة من تساقط أمطار رعدية غزيرة، على بعض ولايات الوطن. وحسب المصلحة ذاتها، فإن الأمطار المرتقبة ستتعدى 40 ملم محليا.

وأضاف الديوان، في تنبيه من المستوى الثاني، أن أمطار رعدية متوقعة من الرابعة مساء إلى السادسة من صباح يوم الأحد. وعن الولايات المعنية ذكرت النشرية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

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